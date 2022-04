Barcellona, arriva il divieto di fumo in spiaggia

"Le spiagge in cui è vietato fumare offriranno aree di vita comuni più sane – si legge in una nota del consiglio comunale – con meno rifiuti, e rispetteranno la difesa dell'ambiente". Multe a chi trasgredisce pari a circa 30 euro

I bagnanti di Barcellona non dovranno più fare i conti con mozziconi di sigaretta o fumo passivo a partire da luglio, quando la seconda città più grande della Spagna vieterà il fumo su tutte le sue spiagge. Lo ha annunciato un comunicato ufficiale del municipio. La decisione arriva dopo che un progetto pilota, lo scorso anno, ha visto il divieto di fumo in quattro delle dieci spiagge locali della città. "Le spiagge in cui è vietato fumare offriranno aree di vita comuni più sane, con meno rifiuti e rispetteranno la difesa dell'ambiente", si legge nella nota. Il piano comunale si divide in due fasi: tra aprile e giugno partirà la campagna di informazione e sensibilizzazione per i cittadini, poi il divieto vero e proprio scatterà a luglio, dunque in piena stagione estiva.