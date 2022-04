Usa, i rivali Musk e Bezos d'accordo sui senzatetto: "Grande idea"

Al patron di Tesla che ha chiesto ai suoi follower su Twitter se il quartier generale della società che cinguetta dovesse essere convertito in un rifugio per gli homeless, visto che con il lavoro da casa è quasi disabitato, ha replicato insolitamente il fondatore di Amazon

Elon Musk e Jeff Bezos sono rivali in tutto, dai miliardi sul conto corrente alla conquista dello spazio. Ma su un tema sembrano aver trovato un terreno comune. Al patron di Tesla che ha chiesto ai suoi follower su Twitter se il quartier generale della società che cinguetta dovesse essere convertito in un rifugio per i senzatetto, visto che con il lavoro da casa è quasi disabitato, ha replicato insolitamente Bezos.