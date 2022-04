Guerra in Ucraina, Times: “Finlandia e Svezia nella Nato entro l'estate”

I tempi per il passaggio da 30 a 32 membri nell’Alleanza Atlantica sembrano essere molto ristretti. Ad aumentare il pressing per il coinvolgimento dei due Paesi sarebbero stati, secondo il quotidiano britannico, gli Stati Uniti. Uno smacco per Putin che più volte ha minacciato Helsinki e Stoccolma per questa ambizione

A confermare l’indiscrezione è il Times . Finlandia e Svezia sarebbero pronte a entrare nella Nato già a partire dalla prossima estate. Il quotidiano britannico parla di una accelerazione come conseguenza della guerra in Ucraina. La Russia ha commesso un “enorme errore strategico” attaccando Kiev, si legge. Secondo le fonti, interpellate dietro anonimato dal giornale, la domanda di adesione di Helsinki è prevista già per il mese di giugno, seguita a ruota da quella di Stoccolma. Entro l'estate entrambi i Paesi potrebbero entrare a fare parte dell’Alleanza Atlantica rivoluzionando un equilibrio mondiale che dura dalla Guerra Fredda (GUERRA IN UCRAINA, il liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24 ).

Il ruolo degli Stati Uniti

approfondimento

Nato, cosa è l’Alleanza Atlantica e quali sono i Paesi membri

Secondo i sondaggi più recenti, dopo l'attacco russo a Kiev il 62% della popolazione finlandese sarebbe a favore di un ingresso del Paese nella Nato. Anche la Svezia sarebbe pronta a fare altrettanto. Il governo ha creato un gruppo di lavoro con i rappresentanti di tutti gli otto partiti parlamentari (guidato dal ministro degli Esteri Ann Linde) che dovranno trovare una sintesi sulla politica estera e di sicurezza entro la fine di maggio per arrivare pronti al vertice di Madrid, alla fine di giugno, dove i membri dell'alleanza potrebbero decidere il definitivo ingresso. I funzionari statunitensi hanno affermato che l'adesione alla Nato dei due paesi scandinavi è stata "un argomento di conversazione molto intenso in diverse sessioni", durante i colloqui tra i ministeri degli esteri dell'alleanza, la scorsa settimana, a cui hanno partecipato i rappresentanti di Svezia e Finlandia ma anche dell'Ucraina. Ad aumentare il pressing per il coinvolgimento dei due Paesi nel Patto Atlantico sarebbero stati, secondo il Times, gli Stati Uniti. L’ingresso di Svezia e Finlandia, infatti, rappresenterebbe uno smacco per Putin che più volte ha minacciato i due Paesi proprio per questa ambizione, come accaduto con l’Ucraina.