New York, esplode una conduttura: panico a Times Square. VIDEO

Nessun attentato, solo un'esplosione di condutture elettriche. Si è temuto il peggio a New York, nella centralissima Times Square, quando nella giornata di ieri centinaia di passanti hanno udito uno scoppio nell'area simbolo della Grande Mela. Video diffusi in Rete hanno mostrato le persone in fuga, in cerca di riparo. "Via, via! Non so cosa sia successo ma ho sentito qualcosa", si sente esclamare in uno dei filmati. Poi una nota della Con Edison, la società che gestisce la distribuzione dell'energia elettrica a New York, tranquillizza e spiega l'accaduto: "Un pozzo di ispezione è esploso nell'area di Times Square questa sera a causa del surriscaldamento di alcuni cavi". A riportare la notizia e gli sviluppi il quotidiano online La Voce di New York.