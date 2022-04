Varsavia, cena di beneficenza per l'Ucraina all'Ambasciata italiana

L'evento realizzato su impulso dell’ambasciatore Aldo Amati in collaborazione con la sezione polacca della Federazione Italiana Cuochi e l'Unione europea dei cuochi (Euro-Toques Italia) è stato pensato per raccogliere fondi da devolvere sia per iniziative di sostegno in Ucraina, sia per aiutare gli ucraini fuggiti dalla guerra

A due giorni dall’arrivo di Ursula Von der Lyen a Varsavia, dove si recherà, dopo aver incontrato a Kiev il Presidente ucraino Zelensky, l'ambasciata italiana in Polonia ha deciso di organizzare “Stand with Ukraine”, una cena di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto sia per iniziative di sostegno in Ucraina, sia per aiutare gli ucraini fuggiti dalla guerra . Un evento realizzato su impulso dell’ambasciatore Aldo Amati in collaborazione con la sezione polacca della Federazione Italiana Cuochi e l'Unione europea dei cuochi (Euro-Toques Italia).

«Volevamo fare qualcosa per un Paese che sta vivendo un momento così difficile – ha detto proprio il presidente di Euro-Toques Italia Enrico Derflingher - portando avanti la linea della solidarietà che da sempre appartiene alla nostra associazione».

In ambasciata sono attese circa 60 persone, che potranno gustare il menu ispirato dalla tradizione italiana, per una cena che si chiuderà con la Torta dell'amicizia “Italia - Polonia – Ucraina”.

Una cena di beneficenza organizzata, come detto, alla vigilia del viaggio di Ursula von der Lyen a Kiev , dove si recherà per mostrare, ancora una volta, il sostegno dell’UE alla causa ucraina. L'aiuto di Bruxelles verrà ribadito anche in vista "della conferenza dei donatori che avrà luogo, invece, sabato pomeriggio a Varsavia