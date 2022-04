Covid Usa, Topolino può abbracciare di nuovo i visitatori parco Disney

Topolino potrà presto riabbracciare i visitatori, grandi e piccoli. Per quasi due anni, i personaggi in costume dei parchi Disney statunitensi si sono tenuti a distanza dai visitatori a causa della pandemia (COVID, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - I NUMERI DELLA PANDEMIA). Non potevano, dunque, avvicinarsi e nemmeno firmare autografi o comunque interagire da vicino con i fan. Ma ora le cose stanno per cambiare e da metà aprile l'interazione personale tra visitatori e personaggi in costume sarà nuovamente consentita a Disneyland in California, Walt Disney World in Florida e durante le crociere Disney.