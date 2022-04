Viaggio da Belgrado a Sarajevo, tra i ricordi della guerra

Mondo

Le elezioni in Ungheria e in Serbia hanno visto le riconferme di Viktor Orban e Aleksandar Vucic . Due vittorie di coalizioni di destra, entrambe attese e che hanno rispettato le previsioni dei sondaggi. Ecco cosa è successo

In Ungheria Viktor Orban è stato riconfermato alle elezioni per il quarto mandato. Il premier uscente si era proposto come "uomo della pace", spingendo sulla paura del conflitto in Ucraina. Ha poi esultato: "Abbiamo vinto contro tutti”. Orban ha poi ha parlato dei suoi "avversari", includendo nell'elenco anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi i "burocrati a Bruxelles", "l'impero Soros" e i "media internazionali”