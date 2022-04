Patrick Zaki sotto attacco hacker, oggi quinta udienza del processo

Dalla scorsa notte "sto affrontando un enorme attacco informatico sui miei account di posta elettronica e social media" scrive il ricercatore dell'università di Bologna su Twitter. In mattinata la nuova udienza del procedimento a suo carico per "diffusione di notizie false ai danni dell'Egitto"

Possibile un aggiornamento dell'udienza

approfondimento

Patrick Zaki, 2 anni fa l'arresto in Egitto: le tappe della vicenda

L'avvocata principale dello studente egiziano, Hoda Nasrallah, ha dichiaratamente smesso di formulare previsioni sull'andamento del processo. Fonti giudiziarie egiziane hanno però previsto che anche l'udienza di oggi si concluderà senza sentenza e solo con un "lungo" aggiornamento. Quello disposto da ultimo il primo febbraio era stato di oltre due mesi. L'attivista per i diritti umani e civili è a piede libero dopo la scarcerazione avvenuta l'8 dicembre e arrivata al termine di 22 mesi di custodia cautelare, ma non può tornare in Italia. Patrick convive col rischio di altri cinque anni di carcere per aver scritto un articolo su alcuni casi di discriminazione di cristiani egiziani che configurerebbe il reato di "diffusione di notizie false" ai danni dell'Egitto.

Esito dell'udienza in mattinata

Il processo si tiene presso l'ala nuova del vecchio Palazzo di Giustizia di Mansura, davanti alla Corte della Sicurezza dello Stato per i reati minori (o d'emergenza) della città natale di Patrick. Visto che da sabato è iniziato il Ramadan, il mese sacro islamico del digiuno diurno e della preghiera in cui le attività rallentano e si accorciano gli orari d'ufficio, è prevedibile che l'esito dell'udienza venga annunciato già in mattinata.