Brasile, Bolsonaro ricoverato per un malore. La moglie: "Sta bene"

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato ricoverato in un ospedale militare a Brasilia per sottoporsi ad accertamenti dopo aver lamentato forti dolori addominali. La first lady, Michelle Bolsonaro, lo ha raggiunto ieri sera intorno alle 22.30 ora locale dopo aver assicurato che Bolsonaro "sta bene, grazie a Dio".

L'accoltellamento e le operazioni

Non è la prima volta che il presidente brasiliano viene ricoverato per dolori addominali, legati alle molteplici operazioni chirurgiche cui è stato sottoposto dopo l'accoltellamento subito nel settembre 2018.