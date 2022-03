Afghanistan: talebani vietano i viaggi in aereo a donne sole

Il governo afghano dei talebani ha dato ordine alle compagnie aeree di non consentire l'imbarco delle donne che non sono accompagnate da un parente maschio. Lo hanno fatto sapere fonti anonime delle stesse compagnie aeree coinvolte e diverse donne hanno raccontato di non esser potute partire negli ultimi giorni

Il governo afghano dei talebani ha dato ordine alle compagnie aeree di non consentire l'imbarco delle donne che non sono accompagnate da un parente maschio. Lo hanno fatto sapere fonti anonime delle stesse compagnie aeree coinvolte. Il ministero ha negato di aver diffuso una direttiva in proposito ma indicazioni molto chiare sono state legge dall’agenzia AFP e diverse donne hanno raccontato di non esser potute partire negli ultimi giorni.