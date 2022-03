Il Giappone diffonde video del missile lanciato dalla Corea del Nord

Per la prima volta è stato testato con successo il nuovo missile balistico intercontinentale, il più grande nella storia di Pyongyang, condotto sotto la guida del leader Kim Jong-un. Il lancio ha suscitato la reazione della Corea del Sud , Giappone e degli Stati Uniti

Il lancio del missile nordcoreano "a piena portata" preoccupa perchè si tratta di un'arma che vola più in alto e a maggior distanza rispetto a tutti i precedenti missili finora testati dal Paese dotato dell'arma nucleare, e può colpire qualsiasi obiettivo nel territorio Usa. Conosciuto come Hwasong-17, il gigantesco missile balistico intercontinentale fu presentato per la prima volta a ottobre 2020, ricevendo il soprannome degli analisti di "missile mostruoso".