Israele blocca l’acquisto del software spia Pegasus da parte di Kiev

Israele resta vicino alla Russia. Tel Aviv si rifiuta di vendere armi e tecnologia a Kiev per non indispettire Mosca. Da un'indagine del Guardian e del Washington Post è emerso che il governo israeliano ha impedito all'Ucraina di acquistare lo spyware Pegasus del gruppo Nso per paura della reazione russa. Il software spia Pegasus è uno strumento di alta tecnologia in grado di hackerare qualsiasi cellulare e intercettare conversazioni telefoniche, leggere messaggi di testo o visualizzare le fotografie