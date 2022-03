Assange, il fondatore di Wikileaks sposa il suo ex avvocato in carcere

Nozze con la fidanzata Stella Moris, uno dei suoi ex avvocati. Assange e Moris hanno annunciato il loro fidanzamento a novembre e hanno ottenuto il permesso di sposarsi nella prigione di Belmarsh, nel sud-est di Londra ascolta articolo Condividi

Dopo 11 anni di conoscenza e due figli, Julian Assange e Stella Moris si sposano. La location è la prigione di massima sicurezza di Londra. I testimoni due guardie penitenziarie oltre a 4 invitati che dovranno uscire dal carcere subito dopo la cerimonia. Lo sposo è il fondatore di WikiLeaks, 50 anni australiano, che sta combattendo contro il tentativo di estradizione dal Regno Unito per essere processato negli Stati Uniti in quanto accusato di aver pubblicato file segreti relativi alle guerre in Iraq e Afghanistan. La sposa è un avvocato sudafricano di 38 anni, una degli ex legali di Assange.

Hanno due figli Assange e Moris si sono incontrati per la prima volta nel 2011 quando l'avvocato è stato assunto per unirsi al team legale che combatteva contro l'estradizione. Nel 2021 hanno annunciato il loro fidanzamento. Moris ha avuto due figli da Assange, concepiti quando viveva presso l'ambasciata ecuadoriana a Londra. Il fondatore di WikiLeaks ci ha trascorso sette anni dopo essersi rifugiato nel 2012. Ha poi temuto l'estradizione negli Stati Uniti, o in Svezia, dove è stato oggetto di procedimenti per stupro. Nel 2019 è stato arrestato dalla polizia britannica. La scorsa settimana, la Corte Suprema del Regno Unito ha respinto una richiesta di appello portando la lunga vicenda legale più vicina alla conclusione. Perseguito in particolare dalla legge contro lo spionaggio, Assange rischia 175 anni di carcere.