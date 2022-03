Guerra in Ucraina, giornalista Ovsyannikova: “Non sono un’eroina"

“Non mi sento un'eroina”, dice in un'intervista alla Reuters Marina Ovsyannikova, la giornalista del primo canale della tv russa che ha fatto irruzione durante uno dei principali telegiornali con un cartello in cui chiedeva di fermare la guerra e di non cedere alla propaganda. In quei pochi secondi, lei che è di padre ucraino e madre russa, ha acceso i riflettori su chi in Russia, e non sono pochi, si trova a disagio per le azioni del Governo e, né sposa, né condivide, la guerra di Putin (GUERRA IN UCRAINA, il Liveblog - lo Speciale - Il racconto degli inviati di Sky TG24).