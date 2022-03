Guerra in Ucraina, i timori dei polacchi al confine. VIDEO

La paura dei polacchi e i Marines al confine

approfondimento

Guerra Ucraina: negoziati Kiev-Mosca in pausa, riprendono martedì

“I polacchi hanno paura come tutti quanti”, commenta una signora. E il pensiero va ai più giovani, ai figli e ai nipoti. “Sono preoccupata per i miei figli e nipoti”, ci dice un’altra signora mentre sorseggia il caffè in compagnia del marito, Peter, che invece trova nella presenza dei Marines una sicurezza. In città la presenza dei militari statunitensi è evidente, basta camminare per le vie del centro per incontrarli. “Putin è uno psicopatico ma sono convinto che la Nato sia più forte”, aggiunge ancora Peter. La speranza che non accada nulla resta anche se flebile.