Marina Ovsyannikova, dipendente di Primo Canale (Channel One), è piombata alle spalle della conduttrice durante il principale telegiornale russo. In mano un cartello con scritto: “Fermate la guerra. Non credete alla propaganda”. Prima del blitz sulla televisione di Stato per dire no all’invasione, la donna ha anche registrato un videomessaggio

“No alla guerra, fermate la guerra. Non credete alla propaganda, vi stanno mentendo”. È con in mano questo cartello che Marina Ovsyannikova, dipendente di Primo Canale (Channel One), è piombata in diretta tv alle spalle della conduttrice Ekaterina Andreeva durante il principale telegiornale russo. Un blitz sulla televisione di Stato per dire no all’invasione russa dell’Ucraina.