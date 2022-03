Indagine Ue Antitrust, si indaga su accordo segreto Google-Fb

Un’indagine formale per valutare se un accordo segreto tra Google e Meta (ossia Facebook) per i servizi di pubblicità display online possa aver violato le regole di concorrenza europee a danno di editori e inserzionisti.

L’ indagine di Bruxelles

Bruxelles vuole indagare sull’'intesa sottoscritta dalle due Big Tech nel settembre 2018 sotto il nome in codice "Jedi Blue" per la partecipazione di Meta al programma Open Bidding. "Attraverso il cosiddetto accordo Jedi Blue tra Google e Meta, una tecnologia concorrente all'Open Bidding di Google - spiega la vicepresidente Ue responsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager - potrebbe essere stata presa di mira con l'obiettivo di indebolirla ed escluderla dal mercato per la visualizzazione di annunci sui siti web e sulle app di editori che si affidano alla pubblicità display online per finanziare i contenuti online per i consumatori.

“Se provate, le pratiche oggetto dell'indagine possono violare le regole Ue in materia di accordi anticoncorrenziali tra società e o di abuso di posizione dominante” precisa Bruxelles in una nota.