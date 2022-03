Ucraina, Georgia e Moldavia chiedono di entrare nell’Ue

I tre Paesi spingono per l'ingresso nell'Unione europea, ma la guerra in corso rischia di rallentare il processo. Intanto le richieste sono state depositate presso gli uffici di Bruxelles, dando il via all'iter

La guerra in Ucraina non ferma il processo di avvicinamento di Ucraina, Georgia e Moldavia all’Unione Europea, ma rischia di rallentarlo. I tre Paesi hanno presentato la domanda formale di adesione e consegnato la documentazione a Bruxelles, che ha avviato la procedura per esaminarla. Lo ha annunciato la presidenza francese di turno Ue. Un tema, quello dell'adesione dei tre Paesi, che però rischia di alimentare - e non poco - le tensioni con la Russia e che quindi potrebbe non concretizzarsi in tempi rapidi.