Australia, inondazioni e piogge: 60mila persone evacuate a Sydney

Ancora emergenza per le prossime 48 ore in Australia. Forti piogge e inondazioni a Sydney, dove la popolazione è stata fatta evacuare. Aumentano le vittime del maltempo

Allarme maltempo in Australia. Forti piogge e inondazioni stanno flagellando larga parte della costa. Sydney è la città più colpita. A circa 60 mila persone è stato ordinato di evacuare la città. 18 finora i morti, ma il bilancio delle vittime sale di ora in ora. Le previsioni non sono affatto buone. L'Agenzia meteorologica australiana ha lanciato un'allerta per le prossime 48 ore che si preannunciano le più difficili. Si tratta di inondazioni “senza precedenti” dicono gli esperti. Case distrutte, alberi spazzati via dalla violenza dell’acqua.