In un video pubblicato su Twitter il 24 febbraio da Kyle Glen, uno dei fondatori di Conflict News, agenzia stampa che si occupa di breaking news sui conflitti internazionali, si vedono elicotteri russi attaccare l'aeroporto internazionale Antonov di Hostomel, a circa 20 chilometri da Kiev. (GUERRA IN UCRAINA: LIVEBLOG- SPECIALE) Gli aeroporti sono obiettivi cruciali per l'esercito russo: le forze armate ucraine hanno schierato tre lanciarazzi Buk-M1 all'aeroporto di Kiev Zhuliany, dopo che nei giorni scorsi avevano ceduto lo scalo di Hostomel.

La scorsa notte sarebbe stato colpito da un attacco missilistico anche l’aeroporto militare di Starakostantinov tra Leopoli e Kiev.