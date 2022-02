Ucraina, bambina nasce nei sotterranei della metropolitana di Kiev

È nata sottoterra, mentre fuori esplodevano le bombe. Si chiama Mia la bambina venuta al mondo nella notte fra venerdì e sabato nella metropolitana di Kiev, la capitale ucraina sotto assedio dai russi. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, dalle tv ai social, dove qualcuno le scrive: "Benvenuta Mia, che il resto della tua vita sia più degno della vergogna in cui ti abbiamo costretto a nascere" ( IL CONFLITTO IN DIRETTA - SPECIALE - TUTTI I VIDEO - IL VIDEORACCONTO DI SKY TG24 DA KIEV ). Tra chi ha ripreso la foto di Mia c'è anche Hanna Hopko , politica ed ex deputata ucraina.

Il parto nei sotterranei

La mamma di Mia ha 23 anni, e quando si è nascosta nei sotterranei della metropolitana per sfuggire ai bombardamenti ha iniziato ad avere le doglie. Un poliziotto ha chiamato un'ambulanza e, nel mentre, le ha fatto portare acqua e coperte. Altre persone l'hanno fatta stendere su una panchina e un medico, insieme a tanti volontari, l'ha aiutata a partorire. Tra gli applausi e le lacrime, Mia è stata avvolta in una coperta bianca e in una cuffietta, con orsetti e cicogne disegnate, consegnata alla madre. La donna ha accettato di farsi fotografare e riprendere in video e qualcuno, allentata la tensione, ha scherzato dicendo che la bambina avrebbe dovuto essere chiamata "Metroslav" e sarebbe stato giusto offrirle di viaggiare gratuitamente nelle metro per tutta la vita. Una volta stabilizzate, madre e figlia sono state portate in ospedale.