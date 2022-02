Azorre, incendio su nave container con a bordo auto di lusso

La Felicity Ace stava viaggiando da Emden, in Germania, a Davisville, nello stato americano del Rhode Island. A bordo veicoli dei marchi Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini. I 22 memebri dell'equipaggio trasportati su un'altra nave

Fiamme in mare a bordo di una nave container che trasportava auto. La Felicity Ace (nella foto), che stava trasportando un certo numero di auto di lusso dalla Germania agli Stati Uniti, ha preso fuoco vicino alla costa delle isole Azzorre in Portogallo. I 22 membri dell'equipaggio a bordo sono stati evacuati e stanno tutti bene, ha precisato la marina portoghese in una nota.