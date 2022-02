Incendio a bordo di una nave fra Brindisi e Grecia, nessun ferito

Un incendio è scoppiato a bordo di una nave di linea della Grimaldi Lines battente bandiera italiana mentre viaggiava nel Mar Ionio a nord di Corfù, tra il porto greco di Igoumenitsa e Brindisi. A bordo 237 passeggeri e 51 membri dell'equipaggio, che sono stati tutti evacuati e fra i quali - secondo la Guardia costiera italiana - non risultano feriti. Le cause del rogo non sono ancora note.

L’incendio e i soccorsi

Dopo lo scoppio dell’incendio, ha fatto sapere la polizia portuale greca,"il capitano della Euroferry Olympia ha chiesto ai passeggeri di lasciare la nave" e tre motovedette e tre rimorchiatori della guardia costiera sono stati inviati sul posto. L'incendio è avvenuto a circa 9 miglia dalla costa, in piena area Sar (ricerca e soccorso) greca. La guardia costiera greca, competente per i soccorsi, si è subito messa in contatto con il Comando generale delle capitanerie di porto a Roma, per coordinare l'intervento: la Guardia costiera italiana ha messo a disposizione mezzi navali e aerei, che però non sono stati necessari. Sul posto è intervenuta, oltre alle motovedette della guardia costiera greca, anche un’unità della Guardia di finanza italiana che si trovava in quel tratto di mare e ha portato in salvo 242 delle 288 persone che si trovavano a bordo. La motovedetta italiana si trovava in zona perché stava rimorchiando un'altra motovedetta della Gdf in avaria.