Usa, piccola barca costruita da studenti arriva fino in Norvegia

L’ imbarcazione è stata ritrovata da un ragazzo 462 giorni dopo la partenza e a 8.300 miglia dal luogoda cui era partita. Il ritrovamento filmato dalla principale televisione norvegese e postato sui social ascolta articolo Condividi

E' spettacolare quanto accaduto in Norvegia. Una piccola barca costruita dagli alunni di una scuola media del New Hampshire è stata ritrovata nel paese 462 giorni dopo la partenza e soprattutto a 8.300 miglia dal luogo in cui era partita.

La barca La barca costruita da due classi di scienze in collaborazione con una organizzazione no profit è stata costruita nell’ottobre del 2020. Nessun equipaggio all'interno ma solo un GPS che, riportando con difficoltà la posizione della barca, alla fine di gennaio ha fatto rintracciare la piccola imbarcazione dopo un anno, in un’isola disabitata della Norvegia. “La nostra piccola barca è stata ritrovata in Norvegia con tutti i materiali che avevamo posizionato all’interno e nelle stesse condizioni in cui li avevamo lasciati” è stato scritto in un post della Rye Junior High Scholl apparso su facebook lo scorso week-end.

La costruzione della barca I ragazzi della Rye Junior High Scholl insieme all’organizzazione no profit Educational Passages - il cui scopo è quello di mettere in contatto ragazzi di tutto il mondo grazie alla natura e in questo caso all’oceano - hanno iniziato a lavorare al progetto nel 2018 per poi completarlo nel 2020 . Nonostante la partenza sia stata complicata dalla pandemia i ragazzi sono riusciti a realizzare il progetto ugualmente anche facendo scuola a distanza. Gli studenti hanno consegnato la loro barca all’equipaggio dell’Associazione Sea Education, che l’ha ancorata nel suo molo in Massachusetts il 9 Ottobre del 2020. Nessuno però avrebbe mai pensato che la barca sarebbe arrivata così lontano.

Il ritrovamento Grazie al Gps della barca i ragazzi sono riusciti a localizzarla in un'isola non abitata della Norvegia. Hanno pubblicato su internet la notizia che poi è rimbalzata su diversi notiziari norvegesi. Una storia così avvincente che un ragazzo, Karel Nuncic, a febbraio insieme alla sua famiglia, ha preso una barca per andare sull’isola a ritrovarla. E la sorpresa nel vedere quella barca è stata tanta. Il ragazzo l’ha riportata a scuola e assieme ai compagni ha ritrovato quello che gli studenti americano avevano posizionato all’interno, compresi alcuni regali. A filmare la scena è stata anche una troupe della principale emittente norvegese. Grande l'emozione e la festa per i ragazzi della scuola norvegese che hanno detto che scriveranno presto ai ragazzi americani per ringraziarli e per vederli on line al più presto.