Premio Wolf per la Chimica, vincono le scienziate Bertozzi e Bassler

Il riconoscimento, convidiviso con Benjamin Cravatt, non veniva assegnato a una donna da 15 anni: l'ultima ricercatrice a ottenerlo era stata Ada Yonath nel 2006. I tre studiosi sono autori di contributi fondamentali per la comprensione dei meccanismi di comunicazione cellulare ascolta articolo Condividi

Proprio nella Giornata internazionale delle donne nella scienza arriva la notizia di un prestigioso riconoscimento assegnato a due scienziate: il premio Wolf per la Chimica 2022 va alle americane Carolyn Bertozzi, dell'Università di Stanford e socia straniera dell'Accademia dei Lincei, e Bonnie Bassler, dell'Università di Princeton. Condividono il premio con Benjamin Cravatt, dello Scripps Research in California. L'ultima donna a vincere il riconoscimento era stata Ada Yonath 15 anni fa, nel 2006. I tre ricercatori sono stati premiati per i contributi fondamentali nella comprensione dei meccanismi di comunicazione cellulare.

La storia di Carolyn Bertozzi leggi anche Roma, il fisico Giorgio Parisi vince il prestigioso premio Wolf Carolyn Bertozzi è biologa chimica della Stanford University e dell'Howard Hughes Medical Institute, nonché socia straniera dell'Accademia dei Lincei. La scienziata americana è nota per aver sviluppato tecnologie innovative che hanno aperto nuove strade per la ricerca biologica e lo sviluppo terapeutico. Ha dato l'avvio al campo della cosiddetta "chimica biorigonale", grazie a cui è diventato possibile modificare chimicamente le molecole all'interno dei sistemi viventi senza interferire con i processi già in atto. Grazie ai suoi studi si sono ottenute scoperte cruciali nella comprensione di molti meccanismi di interazione esistenti tra le cellule, che hanno trovato applicazioni anche recenti per lo studio del Covid-19.

La storia di Bonnie Bassler approfondimento Giornata delle donne nelle STEM, l'impatto delle ragazze nella scienza Il lavoro della Bassler ha permesso invece di identificare una tipologia specifica di segnali chimici scambiati dai batteri, nota come "quorum sensing", che permette loro di "nascondersi" e che potrebbe essere utilizzata per migliorare le attuali terapie antimicrobiche. Bassler collabora all'Howard Hughes Medical Institute come Bertozzi e ha ricevuto numerosi premi, tra cui l'Oreal-Unesco nel 2012.

Wolf Prize per la Fisica a Anne L'Huillier leggi anche IG Nobel, leader mondiali “premiati” per la gestione della pandemia Anche il premio Wolf per la Fisica è stato assegnato a una scienziata, Anne L'Huillier, con Paul Corkum e Ferenc Krausz, "per il lavoro pionieristico e innovativo nel campo della scienza laser ultraveloce e della fisica degli attosecondi e per aver dimostrato l'imaging con risoluzione temporale del movimento degli elettroni in atomi, molecole e solidi". L'ultimo premio per la Fisica assegnato a una donna risaliva a 44 anni fa.