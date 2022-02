Los Angeles, in Dad 44.500 studenti dopo minaccia di strage di massa

La Ucla ha disposto le lezioni online dopo che un ex docente, ora detenuto in Colorado, ha postato un video intitolato “Filosofia Ucla (strage di massa)”, contenente immagini della strage di Las Vegas del 2017 e di un film ispirato alla sparatoria della Columbine High School. Secondo il Los Angels Times, l’anno scorso l’uomo aveva anche minacciato di uccidere una professoressa con un mitra

La Ucla di Los Angeles, prestigiosa università californiana, ha trasferito online le lezioni per i suoi 44.500 studenti dopo che un ex docente di filosofia ha postato su internet un manifesto minaccioso di 800 pagine e un video intitolato "Philosophy Ucla (Mass Shooting)", ossia “Filosofia Ucla (strage di massa)”. L’uomo, riporta il Los Angeles Times, è stato fermato martedì ed è ora detenuto in Colorado.