Gb: caccia in volo per intercettare aerei non identificati

Caccia Typhoon della Raf sono decollati dalla base di Lossiemouth in Scozia per intercettare velivoli "non identificati" in avvicinamento allo spazio aereo del Regno Unito. Secondo l'aviazione militare britannica, è partita anche un'aerocisterna per rifornirli in volo. Lo scorso novembre era avvenuto un fatto simile in cui erano stati coinvolti velivoli militari russi.

Si tratta di una missione "Quick Reaction Alert", come spiega l'Independent.