Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, primi atleti positivi al Covid

Gli organizzatori hanno annunciato altri 37 test positivi al coronavirus tra le persone accreditate per i Giochi, tra cui una dozzina di sportivi. Contagiati anche il presidente del comitato organizzativo francese dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi, Toni Estanguet, e il bobista brasiliano

Primi casi di contagio al Covid fra gli atleti di Pechino 2022 che già si trovano in Cina. Gli organizzatori olimpici hanno annunciato altri 37 test positivi al coronavirus tra le persone accreditate per i Giochi invernali di Pechino 2022, tra cui una dozzina di sportivi o membri delle squadre. In un comunicato si legge che i test effettuati domenica hanno visto 28 positivi su 1.252 arrivi all'aeroporto di Pechino, otto dei quali riguardanti atleti e membri della squadra. Altre quattro persone di quel gruppo sono risultate positive all'interno della bolla olimpica, il circuito chiuso, insieme ad altre cinque coinvolte nei Giochi che si aprono venerdì e si svolgeranno fino al 20 febbraio. In tutto, dal 23 gennaio gli organizzatori hanno registrato 176 test positivi, 51 dei quali tra atleti e membri delle squadre (COVID: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

L'annuncio del comitato olimpico brasiliano: Vianna è positivo

approfondimento Olimpiadi invernali Pechino 2022: tutto quello che c’è da sapere Il comitato olimpico brasiliano (Cob) ha fatto sapere che uno dei componenti dell'equipaggio oroverde del bob, Erick Vianna, è risultato positivo. Vianna era stato sottoposto a test sabato all'arrivo all'aeroporto della capitale cinese, e il risultato era stato positivo. Il molecolare che ha fatto 24 ore dopo ha confermato il contagio. Ora l'atleta è stato messo in quarantena in una camera di albergo. Prima di imbarcarsi per la Cina Vianna aveva effettuato i due tamponi Pcr previsti dal playbook dei Giochi, 96 e 72 ore prima della partenza e il Cob fa sapere che avevano dato esito negativo. Vianna aveva già avuto il Covid a inizio gennaio, ma poi era guarito.

Contagiato anche Estanguet, presidente del comitato francese: non andrà in Cina leggi anche Covid, Olimpiadi invernali Pechino 2022 si svolgeranno senza pubblico Anche il presidente del comitato organizzativo francese dei Giochi Olimpici 2024 di Parigi, Toni Estanguet, positivo al coronavirus, non si recherà a Pechino per i Giochi Olimpici 2022. Estanguet, il cui stato di salute non viene reso noto, si sarebbe dovuto recare nella capitale cinese per la prima parte dei Giochi Olimpici 2022 che cominciano venerdì.