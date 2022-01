Corea del Nord, Seul: Testato missile più potente dal 2017

Nuova prova muscolare di Pyongyang. Si stima che il razzo abbia raggiunto un'altitudine massima di 2.000 chilometri e abbia volato per circa 800 chilometri per mezz'ora

Quello lanciato oggi dalla Corea del Nord è il suo missile più potente dal 2017, secondo Seul, che stima come Pyongyang potrebbe presto mettere in atto la sua minaccia di riprendere i test balistici nucleari o intercontinentali. La Corea del Sud ha detto che il Nord sta seguendo "un percorso simile" a quello del 2017, quando le tensioni erano al culmine nella penisola coreana. Pyongyang "è vicina alla rottura della moratoria autoimposta" sui test nucleari e sui missili balistici intercontinentali, ha affermato il presidente sudcoreano Moon Jae-in in un comunicato.