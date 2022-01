Pakistan, 14enne si spara e muore mentre gira video su TikTok

È successo nella città di Hyderabad. La polizia ha confermato che la giovane si stava riprendendo con una pistola in mano per caricare il filmato sulla popolare piattaforma, quando è partito un colpo accidentale. “Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la morte", hanno spiegato i medici. Nel 2021 almeno quattro ragazzi morti nel Paese mentre giravano video per TikTok