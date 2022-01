Tonga, rilevata nuova eruzione del vulcano sottomarino

Nuova Zelanda e Australia hanno inviato aerei militari per valutare i danni della prima grande eruzione: non si hanno notizie ufficiali di vittime, ma è stata segnalata la scomparsa di una donna britannica

Un'altra grande eruzione è stata segnalata nelle isole Tonga dal Volcanic Ash Advisory Center (Vaac) dopo quella che ha scatenato, sabato, uno Tsunami nel Pacifico. Intanto Nuova Zelanda e Australia hanno inviato aerei militari per valutare i danni della prima grande eruzione. Non si hanno notizie ufficiali di vittime, ma è stata segnalata la scomparsa di una donna britannica, Angela Glover, 50 anni, che viveva a Tonga dal 2015 circa e gestiva un negozio di tatuaggi nella capitale Nuku'alofa con il marito James. La donna potrebbe essere stata spazzata via dalla spiaggia dallo tsunami.