Navalny: "Non rimpiango di essere tornato in Russia"

A un anno esatto dal suo arresto a Mosca, al rientro dalla Germania, l'oppositore Aleksei Navalny ha detto di "non rimpiangere nemmeno un secondo" di essere tornato in Russia. "Dopo aver scontato un anno di carcere, vi dico quello che ho gridato a chi allora era venuto a sostenermi in tribunale: non abbiate paura", è il suo messaggio dal carcere rilanciato sui profili social del suo movimento. Il post è accompagnato da una foto di Navalny, vestito con l'uniforme carceraria, insieme alla moglie Yulia. L'oppositore è stato arrestato il 17 gennaio 2021, appena atterrato all'aeroporto di Mosca, di ritorno dalla sua convalescenza in Germania dopo il grave avvelenamento di cui era stato vittima in Siberia e per cui ha puntato il dito direttamente contro il presidente russo, Vladimir Putin. La Russia non ha mai aperto un'indagine sull'accaduto, sostenendo di non avere indizi in tal senso e accusando Berlino di non condividere le analisi mediche dell'oppositore, che per le autorità tedesche provano l'utilizzo di un agente nervino del gruppo "novichok".