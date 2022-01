Abu Dhabi, attacco con droni contro l’aeroporto: almeno 3 morti

Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto

La polizia sta indagando su un possibile attacco con droni da parte dei ribelli Huthi, che poco prima avevano annunciato il lancio di un'"operazione militare su grande scala" negli Emirati Arabi. Nell’attacco sono state anche colpite tre autocisterne di carburante nell'area industriale di Musaffah vicino agli impianti di stoccaggio della compagnia petrolifera Adnoc. L'attacco ha anche provocato un lieve incendio in un cantiere nell'aeroporto internazionale della capitale.

La perla più antica al mondo in mostra ad Abu Dhabi. VIDEO

Gli insorti yemeniti Huthi hanno confermato di essere dietro agli attacchi. Il sito degli Hezbollah libanesi, anch'essi vicini all'Iran e che collaborano con gli Huthi in Yemen, cita il generale yemenita Yahiya Saria, comandante delle forze Huthi, secondo cui gli attacchi compiuti ad Abu Dhabi "dimostrano la capacità" degli insorti di colpire "la profondità del nemico".

La situazione ora

L'agenzia di stampa Wam, spiegando che l'incendio ora è sotto controllo, ha sottolineato che le autorità hanno aperto un'indagine e che non si registrano danni significativi. L'emittente al-Arabiya precisa che il traffico aereo non è stato colpito dagli incendi. Ricordiamo che gli Emirati fanno parte della coalizione militare araba guidata da Riad e impegnata contro gli Houthi in Yemen.