Covid, Uganda riapre le scuole dopo due anni

Termina oggi in Uganda la chiusura più lunga del mondo con milioni di bambini che tornano in classe due anni dopo a causa della pandemia. Stiamo parlando di 15milioni di alunni che non frequentano la scuola dal marzo 2020 nonostante le lezioni siano proseguite a distanza tramite radio, televisione e Internet.

Il rientro a scuola e l’incognita abbandono

"Tutti gli istituti scolastici hanno adottato linee guida e procedure operative standard per garantire il rientro in sicurezza dei bambini a scuola, e misure sono state messe in atto per far rispettare le regole a coloro che non lo fanno" ha detto all'agenzia Afp il ministro dell'IstruzioneJohn Muyingo.

Purtroppo, scrive oggi il New York Times, si ritiene che la metà dei 10,4 milioni di studenti abbia smesso di studiare: molti si sono messi a lavorare per aiutare i genitori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia, ma vi sono anche ragazze che nel frattempo sono diventate madri. Migliaia di scuole in difficoltà economiche non riprenderanno le lezioni e tanti insegnanti si sono trovati un altro impiego. Nel paese africano solo la scuola elementare è gratuita e obbligatoria, dopo bisogna pagare una retta che tanti non possono più permettersi.