Usa, condannati all’ergastolo i tre colpevoli dell’omicidio Arbery

L’omicidio del giovane afroamericano - ucciso a colpi di arma da fuoco mentre faceva jogging a Brunswick, in Georgia, il 23 febbraio del 2020 - era diventato un caso nazionale e un simbolo delle proteste del Black Lives Matter. I tre uomini bianchi condannati dovranno passare il resto delle loro vite in carcere

Nel frattempo un vicino, William "Roddie" Bryan, si è unito a loro filmando la scena, compresi i colpi sparati da Travis quando Arbery, ormai bloccato, aveva tentato di afferrare l'arma. Durante il processo gli imputati hanno raccontato la loro versione: sospettavano che il giovane avesse rubato in una casa in costruzione e volevano trattenerlo sino all'arrivo della polizia. Ma la loro tesi è stata respinta dalla giuria.

Le richieste di giustizia

All’epoca dei fatti, in molti sui social avevano chiesto giustizia per l’omicidio di Arbery. La stella dell’Nba Lebron James aveva scritto: “Siamo letteralmente braccati, ogni giorno, tutto il tempo, non appena usciamo dalla protezione delle nostre case. Non possiamo nemmeno uscire per fare jogging”. Sul caso era intervenuto anche l’allora candidato e oggi presidente degli Stati Uniti, Joe Biden: “Il video è chiaro: Ahmaud Arbery è stato ucciso a sangue freddo. Il mio cuore va alla sua famiglia, che merita giustizia e la merita ora. È tempo di un'indagine rapida, completa e trasparente sul suo omicidio”. Il caso si è chiuso oggi con la condanna all’ergastolo per i tre imputati.