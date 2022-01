Generazione Europa: il nuovo approfondimento di Sky TG24 sull'Ue. LIVE

Al via da oggi un nuovo approfondimento di Sky TG24 sull’Unione europea. Intitolato “Generazione Europa”, andrà in onda ogni giovedì alle 10.30 all’interno del programma di approfondimento politico “Start” condotto da Roberto Inciocchi. Sarà un’occasione per raccontare, analizzare e commentare ciò che viene discusso a Bruxelles e a Strasburgo, e capire il fortissimo impatto che ha nelle nostre vite. Basti pensare al Recovery Fund. L’appuntamento darà voce agli europarlamentari e, coi loro interventi, cercherà di approfondire nel dettaglio i negoziati e le proposte allo studio entrando così nel vivo di un dibattito che viene spesso percepito come qualcosa di lontano. Ma non ci saranno solo politici e giornalisti. L’approfondimento darà voce anche ai cittadini. Ogni settimana saranno infatti proposti sondaggi e focus sull’opinione pubblica continentale, per capire cosa pensano sui temi più importanti.