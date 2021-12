Eurotunnel: “Stop a cittadini Gran Bretagna dopo misure Francia”

Nell'ambito delle nuove misure per combattere il dilagare di Omicron, Parigi aveva già vietato i viaggi "non essenziali" verso il Regno Unito, dove da giorni si registrano picchi record di nuovi contagi che ormai hanno superato la soglia dei 183mila al giorno

Eurotunnel ha annunciato che i cittadini britannici non potranno più attraversare la Francia in macchina per raggiungere i Paesi di residenza in Europa a causa delle nuove restrizioni Covid imposte da Parigi (CORONAVIRUS, IL LIVEBLOG - SPECIALE).

La nota

“A meno che non abbiano la residenza francese” si legge nel comunicato della società che gestisce il tunnel sotto la Manica, “i cittadini britannici sono ora considerati cittadini di paesi terzi e non possono più transitare in Francia su strada per raggiungere il loro paese di residenza in l'Unione Europea". Nell'ambito delle nuove misure per combattere il dilagare di Omicron, Parigi aveva già vietato i viaggi "non essenziali" verso il Regno Unito, dove da giorni si registrano picchi record di nuovi contagi che ormai hanno superato la soglia dei 183mila al giorno.