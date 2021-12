Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.7 a Creta

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 20 km di profondità ed epicentro in mare ed è stato avvertito anche in Egitto

Un terremoto di magnitudo 5.7 è stato avvertito stamattina alle 7:08 ora locale (le 6:08 in Italia) in Grecia. L'epicentro è stato localizzato 15 km a sud-sudovest di Pyrgos, sulla costa meridionale di Creta, isola colpita frequentemente da scosse sismiche. L'epicentro, riporta lo Us Geological Survey, è ad una profondità di 70,62 km.

Avvertito anche in Egitto

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 20 km di profondità ed epicentro in mare. Secondo una prima stima del Centro sismologico europeo del Mediterraneo, la scossa era stata segnalata come di magnitudo 6.1, poi corretta. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Il terremoto è stato avvertito anche in Egitto.