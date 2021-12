L'ex fidanzata di Jeffrey Epstein, finanziere morto suicida in carcere nel 2019 mentre attendeva il giudizio per crimini sessuali, è stata condannata dalla giuria per cinque dei sei capi d'accusa nel processo che la vede sul banco degli imputati negli Stati Uniti. Per il solo reato di traffico sessuale di minori rischia fino a 40 anni di carcere