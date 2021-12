Australia, auto da corsa si ribalta sulla folla. VIDEO

Drammatico incidente, fortunatamente senza conseguenze, in una corsa automobilistica nei pressi di Melbourne, in Australia. Nel corso della gara di "sprintacar" un veicolo si è ribaltato volando in aria verso l'area dove si trovava il pubblico. L'auto è finita contro la rete metallica che delimita il circuito. Per fortuna nessuno nel pubblico è rimasto ferito e anche il pilota è uscito dal veicolo sano e salvo. Credit: Brad McClure via Storyful