Russia, funambolo del circo perde equilibrio e cade sulla pista. VIDEO

È accaduto nella città di Tyumen. L’uomo è precipitato mentre si esibiva tenendo una ragazza sulla spalle e sotto non aveva alcuna rete di protezione

Una caduta, per fortuna, senza gravi conseguenze. Un funambolo che si stava esibendo in un circo nella città russa di Tyumen ha perso l’equilibrio ed è precipitato sulla pista sottostante. Secondo la stampa locale l’incidente, ripreso in un video, gli ha causato solo una contusione a una gamba.