Grecia, terremoto al largo di Creta: scossa più forte di magnitudo 5.4

Diverse scosse stanno interessando quell'area del Paese. La più forte è stata avvertita alle 19.59 italiane, a una profondità di 10 km. Non sono stati segnalati danni né vittime

Diverse scosse di terremoto sono state registrate in Grecia, al largo della parte orientale dell'isola di Creta. La più forte, di magnitudo 5.4, è stata avvertita alle 19.59 italiane a una profondità di 10 km, come riporta l’Emsc (Centro sismologico Europeo-Mediterraneo). Qualche minuto dopo, nella stessa zona è stato avvertito un altro sisma di magnitudo 4.2 e altre scosse più lievi. Anche qualche ora prima, nella stessa area, era stato registrato un altro terremoto di magnitudo 5.2 a una profondità di 9 km. Non sono stati segnalati danni né vittime.