Birmania, rabbia contro i militari per la strage di civili a Hpruso

Diffuse sui social media le immagini della strage avvenuta la vigilia di Natale nello stato orientale di Kayah, dove sono stati trovati due camion e un'auto dati alle fiamme con circa 30 corpi all'interno. Il portavoce della giunta Zaw Min Tun ha detto che alcuni scontri sono scoppiati venerdì dopo che i soldati hanno cercato di fermare sette auto che guidavano "in modo sospetto". Dispersi due lavoratori di Save the Children

Cresce la rabbia sui social media dopo la diffusione delle foto del massacro della vigilia di Natale avvenuto in Birmania e per il quale sono accusati i militari, saliti al potere dopo il colpo di Stato dell’1 febbraio. Tra le decine di vittime, scrive il The Guardian, ci sono anche donne e bambini. Le truppe del governo del Myanmar avrebbero radunato e ucciso a colpi di arma da fuoco almeno 35 abitanti della cittadina di Hpruso, secondo una Ong e altri media. Un testimone ha raccontato che le vittime stavano cercando di fuggire dai combattimenti tra l'esercito e i gruppi di resistenza armata nella zona.