Tornado in Kentucky, bimbi volano via nella vasca: salvi per miracolo

Nel Kentucky devastato dai tornado, due bambini di 15 e tre mesi si sono miracolosamente salvati mentre si trovavano nella vasca da bagno, che è stata letteralmente strappata dalla casa. Mentre sentiva il tornado avvicinarsi, infatti, la nonna dei due piccoli, che in quel momento si stava prendendo cura di loro, li ha messi dentro la vasca con coperte e cuscini. Quando l’uragano si è abbattuto sulla casa, distruggendola, la vasca è stata sradicata dal pavimento e trasportata all’esterno.

La vasca ritrovata in giardino capovolta

“Stavo guardando ovunque per vedere dove potesse essere la vasca, non avevo idea di dove fossero questi bambini” ha raccontato la donna. La vasca da bagno è stata poi ritrovata nel giardino, capovolta. Arrivati i soccorsi, sono stati trovati i piccoli ancora vivi e sono stati portati in ospedale. Il più piccolo dei bimbi aveva un grosso bernoccolo e un'emorragia, che è stata fermata.