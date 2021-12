Ue: tatuaggi colorati vietati, dal 4 gennaio solo in bianco e nero

A stabilirlo un regolamento europeo sulle sostanze negli inchiostri. Quasi nessuno dei colori comuni potrà essere utilizzato Condividi

Adesso non c’è pace neanche per gli amanti dei tatuaggi e soprattutto per gli operatori del settore che dal 4 gennaio dovranno dire addio agli inchiostri colorati. O meglio, a quasi tutti gli inchiostri che contengono isopropanolo, un solvente che l’Ue ha deciso di vietare.

In pratica l'Unione Europea ha deciso di vietare l'utilizzo degli inchiostri sulla pelle in quanto potenzialmente dannosi perchè in grado di irritare gli occhi, seccare l'epidermide, causare danni al sistema nervoso e sono potenzialmente cancerogeni. A salvarsi saranno solo il nero, il bianco e il grigio, gli unici colori privi di isopropanolo.

Il settore in Italia Un duro colpo per tutto il settore che nel nostro Paese ad esempio conta 5mila aziende con un 13% di italiani che ha almeno un tatuaggio sulla pelle. Sostituire i prodotti che arrivano principalmente dall’America in così poco tempo non è assolutamente facile.