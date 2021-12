Usa, Keechant Sewell è la prima donna a capo della polizia di New York

La 49enne, afroamericana a capo dei detective della contea di Nassau, è stata scelta dal sindaco eletto Eric Adams, a sua volta ex poliziotto: “Ha l'esperienza e l'intelligenza emotiva che servono per offrire ai newyorkesi sia la sicurezza di cui hanno bisogno che la giustizia che meritano". È anche la terza persona di colore nella storia a guidare il dipartimento

Manca solo l’annuncio ufficiale, previsto per oggi, poi New York avrà la sua prima donna commissaria alla guida del dipartimento di polizia più grande e più noto degli Stati Uniti. È Keechant Sewell, 49enne afroamericana e capo dei detective della contea di Nassau. A sceglierla è stato il sindaco eletto Eric Adams, che entrerà in carica dall’1 gennaio come successore di Bill De Blasio, con un passato anche lui da poliziotto.