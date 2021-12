Biden al Tonight Show: “Popolarità in calo? Non ci faccio caso"

Non si è sottratto alle critiche ma ha rilanciato soprattutto sull’importanza della vaccinazione. E’ successo durante il “Tonight Show" condotto dal comico Jimmy Fallon sulla rete televisiva Nbc. Il presidente ha scelto uno dei programmi in assoluto più seguiti e più popolari della tv made in Usa per portare il suo messaggio anche agli americani che poco sanno o conoscono della sua agenda politica ed economica.

Il calo di popolarità

L'intervista, in due segmenti è iniziata con Fallon che ha sollevato la questione del calo del presidente nei sondaggi. "Presta attenzione alle valutazioni di gradimento? gli ha chiesto il comico. "Non più", ha risposto sorridendo Biden, collegato dalla sua residenza di Wilmington, in Delaware, dove è solito recarsi per i weekend,, "Prestavo loro attenzione quando mi davano al 65% non intorno al 45%". "Sono fiducioso che la gente capirà - aggiunge - non deluderò mai il Paese".

Il capo della Casa Bianca è sceso al 42% di approvazione a fine novembre, l'indice più basso della sua presidenza, con gli elettori principalmente preoccupati per la situazione economica e l'aumento dell'inflazione. “La gente è impaurita, preoccupata – spiega ancora Biden - gli vengono raccontate molte cose inaccurate. Non su di me, ma sulla loro situazione. Gli viene detto che sta arrivando l'Armageddon. Ma la verità è che l'economia sta crescendo come non mai da 60 anni e la disoccupazione è al 4,2%".