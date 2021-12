"Progettavano attacco jihadista", arrestati due 23enni in Francia

Uno dei due fermati ammette, l'altro nega. Secondo fonti degli inquirenti, volevano accoltellare i passanti in una strada molto affollata per poi "morire da martiri" per mano delle forze armate francesi

Stavano progettando un attentato jihadista durante le feste, un attacco "serio e imminente". Con questa accusa due uomini di 23 anni sono stati arrestati in Francia. Secondo fonti degli inquirenti, volevano accoltellare i passanti in una strada molto affollata per poi "morire da martiri" per mano delle forze armate francesi.