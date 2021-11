Usa, stop in 10 Stati a obbligo vaccino operatori sanità

Il giudice Matthew Schelp ha vietato ai Centers for Medicare and Medicaid Services (Cms) di far entrare in vigore l'obbligo finché la corte non potrà sentire le sfide legali promosse dai 10 Stati (Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota e New Hampshire). Si ritiene che l'agenzia avesse imposto l’obbligo abusando della sua autorità

Un giudice federale ha bloccato in 10 Stati l'obbligo di vaccino del governo Biden per gli operatori sanitari, ritenendo che l'agenzia che l'ha imposto abbia abusato della sua autorità. Il giudice distrettuale Matthew Schelp di St. Louis ha vietato ai Centers for Medicare and Medicaid Services (Cms) di far entrare in vigore l'obbligo finché la corte non potrà sentire le sfide legali promosse dai 10 Stati (Missouri, Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Wyoming, Alaska, South Dakota, North Dakota e New Hampshire). Si tratta del secondo schiaffo legale per Joe Biden, dopo che una corte federale d'appello di New Orleans ha bloccato lo stesso obbligo nelle aziende che impiegano almeno 100 dipendenti (COVID: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

Omicron: Usa rafforzano raccomandazione, booster dai 18 anni

Intanto negli Stati Uniti i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) hanno rafforzato le loro raccomandazioni sullo sfondo dei timori legati alla variante Omicron, affermando che tutti gli adulti dai 18 anni in su "dovrebbero" ricevere un 'booster' del vaccino anti Covid-19. In precedenza tale raccomandazione riguardava gli americani più vulnerabili, compresi gli ultracinquantenni, mentre per gli adulti più giovani e in salute aveva lasciato aperta l'opzione.

Omicron: Fauci, Usa in stato d'allerta avanzato

Ieri il consigliere della Casa Bianca per la pandemia Anthony Fauci, parlando alla Abc, ha detto che gli Usa sono "in stato d'allerta avanzato" di fronte alla nuova variante Omicron. Fauci ha ammonito sul rischio di una quinta ondata negli Stati Uniti. Il noto virologo ha rilanciato l'opportunità di vaccinarsi e di fare il booster senza attendere lo sviluppo di un vaccino specifico contro la variante Omicron, "di cui - ha detto - forse potremmo anche non aver bisogno".