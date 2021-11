Un terremoto di magnitudo 6.5 è stato registrato a Sud-Est di Honshu in Giappone, come riferisce il GFZ (German Research Centre for Geosciences). Secondo le prime informazioni, come scrive anche Reuters, il sisma ha avuto una profondità di 10 chilometri. La scossa è stata registrata anche dall'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).